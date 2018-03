Jan Rovenský, Právo

Slovenský prezident Andrej Kiska přijal demisi premiéra Roberta Fica a jeho vlády a pověřil dosavadního vicepremiéra Petera Pellegriniho složením nového kabinetu. Myslíte si, že to bude dostatečné pro zklidnění situace na Slovensku?

Podle mého názoru to bude významný impuls pro postupné uklidňování situace. To je vlastně i naplnění požadavků, které zaznívaly na náměstích a je to vlastně i uplatnění koncepce, kterou předložil pan prezident.

Myslím si, že není v zájmu řešení dalších úkolů, které slovenská společnost má, aby se prodlužovalo napětí. To nikomu neprospěje.

Organizátoři demonstrací ohlásili na pátek znovu pochody. Empiricky se přesvědčíme, jaký ohlas budou mít tyto výzvy, zda účast stoupne, nebo klesne.

Robert Fico je v Česku známý, ale jméno Petera Pellegriniho tolik lidí neslyšelo. Znáte ho osobně? Kdo je člověk, který má vést Slovensko?

Znám se s ním i osobně. Relativně nedávno byl na pracovní návštěvě v Praze. Byl státním tajemníkem na ministerstvu financí za Petera Kažimíra. Je velmi schopný, má ekonomické vzdělání. Určitou dobu dělal předsedu parlamentu a ministra školství. Je to člověk, který ví, jak funguje vláda. Nyní má na starost agendu modernizace.

Jak jsem s ním měl možnost mluvit, tak to je milý, komunikativní člověk, ale i moderně smýšlející mladý muž. Takže si myslím, že to je dobrá volba.

Slovenský prezident Kiska dříve mluvil o předčasných volbách jako o jednom z východisek. Jsou ještě reálně na stole?

Ještě ve středu to byla jedna z možností. Ve čtvrtek sám prezident konstatoval, že poprvé vidí jasnou většinu pro pokračování vládní koalice, akorát ta vláda bude rekonstruovaná, a nevidí 90 hlasů v Národní radě SR, které by byly pro předčasné volby.

Proto přijal demisi předsedy vlády a pověřil Petera Pellegriniho sestavením vlády. Takže z ústavního hlediska je ta situace jasná. I z politického hlediska je to jasný signál té části veřejnosti, která byla na náměstích, a je to signál i té části veřejnosti, která nebyla na náměstích, ale také chce klid a chce, aby emoce veřejnosti ustaly.

Bude pro demonstrující na náměstích takováto rekonstrukce dostatečná?

V každém případě to, že budeme mít stabilní vládu, pokládám za velmi dobrý krok nejen vzhledem k vnitropolitické situaci na Slovensku, ale proto, že se rozbíhají v EU procesy, především reformy eurozóny. Jsme v eurozóně, platíme eurem a je v našem nejbytostnějším zájmu, abychom měli normální, stabilní, kvalifikovanou vládu, která budce vést rozhovory na půdě Evropské unie, která je ve velkém pohybu.

Pokud jde o vyšetřování vraždy novináře Kuciaka a jeho přítelkyně, jsou nějaké nové informace?

Těch motivů vraždy může být vícero, a je doopravdy jen a jen na vyšetřovacím týmu, který je možná největší v historii Slovenska, aby se dopátral pravdy. Je to v zájmu vlády, je to v zájmu celé společnosti i pozůstalých. Jsem přesvědčen, že pro zklidnění situace by bylo nejlepší, kdyby se objasnil motiv vraždy, objednavatel a pachatel.

Chtěl bych zdůraznit, že vláda, respektive policie a prokuratura udělaly všechno, aby tým byl maximálně silný. Vůbec se nebránily, naopak aktivně spolupracovaly na tom, aby byl tým posílen o experty z vnitra, je tam spolupráce s FBI, s britským Scotland Yardem.

Navazuje to na spolupráci, která už funguje s Italy a Europolem, a dokonce byly přísliby, že dostaneme nějaká specifická technická zařízení, která mohou identifikovat stopy. Spolupráce je velmi intenzivní a věřím, že se dopátráme pravdy.