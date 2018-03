Už ve středu britská policie oznámila, že k útoku byla použita nervově paralytická látka. [celá zpráva]

Sergej Skripal za mřížemi během soudního přelíčení v Moskvě v roce 2006. Tehdy byl odsouzen na 13 let za špionáž pro Velkou Británii.

FOTO: Misha Japaridze, ČTK/AP

Ruddová dodala, že použitá chemikálie „zřejmě byla mnohem vzácnější než nervové plyny sarin a VX“. Právě o těch se původně spekulovalo, když bylo oznámeno, že byl použit nervový plyn. Sarin byl v posledních letech použit v Sýrii, VX byl loni otráven bratr severokorejského vůdce Kim Čong-nam.

Stan stále zakrývá lavičku v Salisbury, kde byl objeven bezvládný Sergej Skripal a jeho dcera.

FOTO: Peter Nicholls, Reuters

List The Sun s odvoláním na vyšetřovatele uvedl, že tuto látku vyrábí jen pár laboratoří na světě, mimo jiné ruská Jaseněvova, kterou provozuje tajná služba SVR.

Cesta k domu Sergeje Skripala byla uzavřena

FOTO: Andrew Matthews, ČTK/AP

Zjištění, že šlo o velmi neobvyklou látku, může podle BBC zúžit okruh podezřelých z útoků. Už ve středu zaznělo, že nervové jedy nemohou použít amatéři a nedají se jen tak vyrobit, aniž by byl člověk, který je připravuje, ohrožen na životě.

