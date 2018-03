Změnu navrhuje v interním dokumentu sepsaném k nadcházejícímu Mezinárodnímu dni žen, napsal list Bild am Sonntag. Z dokumentu vyplývá, že místo slova otčina (Vaterland) by se mělo používat neutrální vlast (Heimatland), slovo bratrsky (brüderlich) by mělo nahradit slovo odvážně (couragiert).

Roseová-Möhringová v dokumentu připomíná, že podobné změny v hymnách už dříve provedli v Kanadě či Rakousku.

Kanadští poslanci rozhodli, že zmizí slova opěvující "syny" a místo nich budou Kanaďané zpívat o "všech z nás".

V Rakousku se z "bratrských sborů" staly "jásavé sbory". Alpská republika podle nové podoby hymny už také není vlastí "velkých synů", ale "velkých dcer a synů". Slovo otčina v rakouské státní písni zůstalo zachováno.

Německou národní hymnou je třetí sloka Písně Němců (Das Lied der Deutschen). Autorem textu je August Heinrich Hoffmann von Fallersleben a melodie pochází z Císařské písně (Kaiserlied) z roku 1797, kterou složil Joseph Haydn.