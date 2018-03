Středeční pobouření Britů se týkalo Severního Irska. To by mělo zůstat podle návrhu součástí celní unie EU, aby nemusela vzniknout hranice s přechody mezi Irskem a Severním Irskem. Mayová to odmítla s tím, že by to oslabilo celistvost Velké Británie, jiní politici to dokonce označili za anexi Severního Irska. [celá zpráva]

Euroskeptik Bill Cash řekl BBC, že existují technické způsoby, jak vyřešit otázku irské hranice, a obvinil EU, že se pokouší v Británii vyvolat „ústavní krizi“.

EU a Irsko na to zareagovaly, že Londýn musí přijít s fungující alternativou k unijnímu návrhu. Teoiseach, což je označení pro irského premiéra, Leo Varadkar k návrhu podotkl, že jestli se lidem nelíbí, co dnes vidí, „je jejich povinností přijít s alternativním řešením“.