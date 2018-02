Sarkocy bydlí v obci Limbach nedaleko Bratislavy a rozhodl se otevřeně promluvit o zákulisí činnosti StB v zahraničí. „Verbování probíhalo pod ochranou Ruska. Co nemohli udělat Rusové, udělali jsme my,“ řekl Sarkocy slovenskému deníku Nový čas. Informace získané od Corbyna označil bývalý agent za velmi dobré a důvěrné.

„Věděli jsme, co bude mít (bývalá britská premiérka) Thatcherová k snídani, k obědu i na večeři. Corbynovi dávala peníze jiná osoba, která je momentálně významným poslancem,“ dodal Sarkocy bez dalšího upřesnění, aniž by vysvětlil, kde mohl vzít labouristický poslanec tak přesné informace o programu konzervativní premiérky.

Corbyna označil bývalý agent StB za slušného a čestného člověka, ale také přesvědčeného levičáka, který s komunistickou tajnou službou spolupracoval vědomě.

Rozhodnutí o vyslání Sarkocyho do Londýna

FOTO: Archiv bezpečnostních složek, ČTK

Bývalý agent tajné služby naznačil, že Corbyn spolupracoval nejen pro peníze, ale z přesvědčení.

„Pokud by se v té době něco stalo, mohl jít žít do Ruska,“ konstatoval. Sarkocy připustil opakované schůzky s Corbynem v „intelektuálních kruzích“.

Koncert ve Wembley



Přes odbory a mírová hnutí řešili i otázky týkající se Nelsona Mandely. Corbyn měl také udržovat dobré kontakty s Mandelovou manželkou Winnie. „Ženy jsou dobrý zdroj,“ dodal Sarkocy.

Jeremy Corbyn při projevu

FOTO: Simon Dawson, Reuters

„Nakonec jsme udělali koncert ve Wembley. To financovalo Československo,“ prohlásil agent. Na otázku novináře „Myslíte Live Aid?“ řekl ano. Koncert Live Aid na pomoc hladovějícím v Etiopii se však konal 13. července 1985, tedy ještě před působením agenta v Británii, pořádali ho Bob Geldof a Midge Ure z Ultravox a s Mandelou neměl nic společného. Právě toto tvrzení použil tajemník labouristů Tom Watson, aby věrohodnost bývalého agenta zpochybnil.

Ve Wembley se však konal o tři roky později koncert proti apartheidu k oslavám sedmdesátin vězněného Nelsona Mandely, pořádaný promotérem Tonym Hollingsworthem pro protestní skupinu Umělci proti apartheidu.

Zpráva agenta o setkání s Corbynem

FOTO: Archiv bezpečnostních složek, ČTK

Další tvrzení bývalého agenta zpochybnila ředitelka pražského archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčniková. „Pokud by byl Corbyn agentem, měl by svazek vedený v jiné kategorii. To jsou svazky čtyři, co znamená, že jejich čísla začínají čtyřkou,“ řekla. V dokumentech jsou podle ní pasáže, podle nichž se rozvědka snažila vystupovat tak, aby Corbyn neměl žádné podezření.

Corbyn vědomou spolupráci s StB odmítá. Údajně nevěděl, že se stýkal s agentem StB, a popis tehdejších událostí označil za nedůvěryhodný. „Jeremy nebyl agent, informátor ani spolupracovník československé zpravodajské služby. Zveřejněný příběh má víc děr než špatný film o Jamesi Bondovi,“ nechal se slyšet Corbynův mluvčí. Padl však návrh, že případ musí projednat výbor pro tajné služby a bezpečnost britského parlamentu.

Vědomá spolupráce Babiše

Na otázku Nového času, zda i český premiér v demisi Andrej Babiš spolupracoval s StB vědomě, odpověděl Sarkocy se smíchem: „Vždyť v jeho spise máte lustrační list.“ StB měla Babiše kontaktovat v souvislosti s jeho vysláním do Maroka v zastoupení podniku zahraničního obchodu Petrimex. „Od začátku byl vědomý spolupracovník. Vycestoval do Maroka s tím, že pomocný by byl v řízení přes rezidenturu Alžír,“ konstatoval. Sarkocy tvrdí, že se s Babišem osobně setkal, aby si „čeknul, zda je ochotný spolupracovat“. [celá zpráva]

Premiér v demisi Andrej Babiš

FOTO: Milan Malíček, Právo

Informace od Babiše byly podle bývalého agenta hodnoceny velmi dobře především pro domácí kontrarozvědku. „Byl to dobrý spisovatel,“ dodal.

Sarkocy vysvětlil, že za informace StB tehdy platila tisíc až pět tisíc korun. „Vždy měl rád peníze. Je to typ člověka, který chce profitovat,“ řekl na adresu českého premiéra v demisi. Bývalý agent tvrdí, že viděl originál Babišova spisu a nic na něm nebylo falšované.

Babiš chce Sarkocyho žalovat za pomluvu. „Pan Sarkocy mému právníkovi sliboval, že vystoupí u soudu a bude vypovídat v můj prospěch, že dokonce umí ovlivnit rozhodnutí soudu. Je to naprosto nedůvěryhodná osoba,“ řekl Babiš na adresu bývalého agenta StB.

Sarkocy má dodnes dobrý pocit ze své činnosti v 80. letech: „Tak, jak i dnes dělají tito chlapci pro tento režim, tak jsou spokojeni. Práce vás naplňuje. Setkáváte se se světovou elitou.“

Diskreditace prezidenta

V roce 1995 se měl Sarkocy spolupodílet na diskreditaci tehdejšího slovenského prezidenta Michala Kováče, který se dostal do sporu s tehdejším premiérem Vladimírem Mečiarem. „Na tom se nebylo třeba podílet, protože on se diskreditoval sám,“ tvrdí nyní Sarkocy.

Před 23 lety sliboval nějaké informace o pobytu Michala Kováče v Londýně v letech 1967 až 1969, kde působil na postu náměstka v pobočce Živnostenské banky v Londýně.