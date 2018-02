Pokud by Velká Británie během přechodného období úmyslně porušovala pravidla nebo odmítala uplatňovat nové zákony, v textu návrhu dohody jsou zakomponovány „prostředky, aby mohla EU rychle reagovat na porušení pravidel“, píše deník Financial Times.

Během období od března 2019 do prosince 2020 totiž budou muset Britové dodržovat unijní pravidla, ačkoliv již na jejich vytváření nebudou mít vliv. V souladu s unijními pravidly má země během tohoto období podléhat dohledu unijních agentur, Evropské komise i unijního soudu.

V návrhu dokumentu se například uvádí, že „bude stanoven mechanismus umožňující pozastavit určité výhody vyplývající pro Spojené království z účasti na vnitřním trhu, pokud se Unie domnívá, že postoupení věci k soudu nepovede v přiměřenou dobu k nápravě”.

V návrhu přechodného textu je zdůrazněno, že Spojené království bude podléhat pravomocím všech „orgánů, institucí, úřadů a agentur EU”, zejména Evropského soudního dvora.

Zbaví je práv EU



Současně budou britské národní instituce zbaveny práv EU. Jedním z důsledků bude, že parlament Spojeného království ztratí možnost účastnit se iniciativ, známých jako procedury žlutých karet, zaměřených na blokování návrhů právních předpisů EU. „Pro účely Smluv se v průběhu přechodného období parlament Spojeného království nepovažuje za národní parlament,” píše se v dokumentu.

V jedné oblasti plánuje Brusel poskytnout Británii větší pravomoc, a tou je rybolov. Ministři EU každoročně schvalují kvóty pro různé druhy ryb, které se předávají jednotlivým zemím. Ačkoliv Británie bude vyloučena z těchto jednání, Brusel bude všechna rozhodnutí konzultovat.

Britští vyjednavači ale tvrdí, že takové uspořádání by změnilo Velkou Británii na vazalský stát. Britové proto chtějí záruky, které by Spojenému království umožnily vetovat a případně odmítnout nové zákony dohodnuté během přechodného období. Unie ale tento požadavek odmítla jako nerealistický. Dokument současně zdůrazňuje, že se Londýn musí zdržet jakékoli „akce nebo iniciativy, která by mohla poškodit zájmy Unie”.

V takzvaném přechodném období by měl Londýn zaplatit účet za brexit. Británie slíbila EU zaplatit v rámci finančního vyrovnání mezi 35 a 39 miliardami liber (jeden až 1,1 biliónu korun). Tento slib je podmíněn dosažením dohody o budoucím partnerství.