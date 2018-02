Konec druhého verše kanadské hymny "Láska pravého vlastence vede všechny tvé syny (all thy sons)" bude přepsán na "Láska pravého vlastence vede všechny z nás (all of us)".

Feministky o tuto změnu bojovaly celé roky, šanci na úspěch vycítily zejména po roce 2013, kdy se na jejich stranu přiklonily někdejší premiérka Kim Campbellová či spisovatelka Margaret Atwoodová.

Boj o jediné slovo „sons” vyvolal v Kanadě vášnivou společenskou debatu a na Twitteru už se objevily příspěvky lidí, kteří sdělují, že budou hymnu své země zpívat v původní verzi.