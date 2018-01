„Nadešel den, kterého jsme se všichni obávali. Francisco Nunez Olivera, známý spíše jako Marchena, zemřel ve věku 113 let. Opustil nás ve vesnici Bienvenida, kde se narodil, a kterou proslavil po celém světě,“ uvedla k úmrtí nejznámějšího občana radnice.

Kromě diety bohaté na zeleninu, obohacené sklenkou dobrého vína, doporučoval Olivera, který se narodil 13. prosince roku 1904, také poklidný styl života na vesnici. On se ostatně ze své rodné vesnice Bienvenida nikdy na delší dobu nevzdaloval, napsal britský deník The Daily Mail.

„Byl žijícím důkazem kvality života v naší obci, ale také neznečištěného ovzduší a venkova, jakožto poklidné práce v našem tradičním stylu života,“ konstatoval starosta Bienvenidy Antonio Carmona Galán.

Vesnice dlouhověkosti



Francisco Nunez Olivera nebyl sám, kdo se v Bienvenidu dožil úctyhodného věku. Z přibližně 2 200 obyvatel je hned dvaatřicet místních starších devadesáti let. Španělsko obecně patří k zemím, kde se lidé dožívají nejvyššího věku. Odborníci to připisují pestré středomořské stravě.

Olivera svou obec proslavil a místní jsou na to patřičně hrdí. Usilovali dokonce o to, aby byl Olivera zapsán do Guniessovy knihy rekordů.

Zesnulý Španěl se stal nejstarším žijícím mužem planety poté, co 11. srpna loňského roku rovněž ve svých 113 zemřel polský rodák a izraelský občan Yisrael Kristal. Nyní je nejstarším mužem planety Japonec Masazou Nonaka, jenž už oslavil 112. narozeniny. Nejstarší ženou na světě je Nabi Tadžimaová, která se před 117 lety narodila také v Japonsku.