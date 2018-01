Konkrétně jde o Johnsonovu pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pramatku. To znamená, že šéfa diplomacie Jejího veličenstva dělí od basilejské mumie sedm generací.

Když mumii v roce 1975 před oltářem v kostele Barfüsser našli, bylo okamžitě jasné, že ostatky patřily někomu zámožnému. Žena za svého života viditelně netrpěla hlady a byla kvalitně oblečena.

Náhrobek u rakve chyběl, testy dřevěných rakve ale napověděly, že byla žena pochována v 16. století.

Mummified body in Switzerland is Boris Johnson relative - The woman's body was uncovered in Basel in 1975 during renovation works to the city's Barüsser Church. She was Anna Catharina Bischoff, a distant grandmother of the Foreign Secretary. https://t.co/Jl02jpDu9t