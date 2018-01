Charitativní akce se konala minulý týden v londýnském hotelu Dorchester. Organizátoři galavečera z organizace Presidents Club najali přes sto hostesek, mezi nimiž ovšem byly i dvě novinářky listu The Financial Times (FT), které následně popsaly případy sexuálního obtěžování, obscénní komentáře a „opakované žádosti, aby se (hostesky) k hostům připojili v jejich ložnicích v (hotelu) Dorchester”. Jeden z účastníků podle FT dokonce před jednou z hostesek odhalil svůj penis.

Jednou z novinářek, která se akce účastnila, byla redaktorka FT Madison Marriagová. Ta tvrdí, že byla několikrát osahávána. „Sahali nám pod sukni, na zadek, na boky, břicho a brali nás kolem pasu,” svěřila se Marriagová. Hosteskám bylo navíc povoleno během večírku popíjet alkohol, což je krajně neobvyklé. „Nejpodivnější bylo, že jste mluvila s mužem a on vás najednou chytil za ruku,“ dodala.

„Doufejme, že se každý muž, který se účastnil této společenské události, dvakrát zamyslí, než znovu přijme pozvání na akci určené 'pouze pro pány', na které je přes sto hostesek,” uvedla na Twitteru předsedkyně parlamentního výboru pro rovnoprávnost Maria Millerová.

Let's hope every man who attended this event will think twice before accepting another invitation to a 'men only' event with more than 100 female hostesses and an ad in the event brochure that states sexual harasment of staff is unacceptable ....https://t.co/PTrRx9UYEG