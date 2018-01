„Přerušení těhotenství je atentátem na lidský život a každý, kdo se na něm podílí – bez ohledu na to, zda je lékař, těhotná žena či taxikář, který ji odveze k zákroku –, musí nést za tento čin právní odpovědnost,“ prohlásil známý polský gynekolog a porodník Bohdan Chazan, jenž je přívržencem PiS.

Chazanovo vyjádření vyvolalo v polských nevládních médiích bouřlivou a ironickou diskusi. „Když by už měl být potrestán taxikář vezoucí ženu na potrat, tak proč ne i výrobce auta, jehož pomocí byl tento hanebný čin spáchán?“ napsal portál WP-Kobieta. Dále se ptá, jestli by se měl taxikář ptát každé ženy, která mu nastoupí do auta, jestli náhodou nejede na interrupci.

Dnes interrupce, zítra Osvětim, hlásá heslo demonstrantů, kteří se stavějí za restriktivní přístup k umělému přerušení těhotenství

FOTO: Profimedia.cz

A co kdyby na zákrok jela metrem či autobusem – kdo pak ponese zodpovědnost? Městký dopravní podnik? A co se zaměstnavatelem, který dotyčnou ženu uvolnil kvůli návštěvě nemocnice, kde se podrobila potratu? Půjde před soud i on, stejně jako manžel, sestra, kolegyně či kamarádka paní X, kteří věděli o jejím záměru „spáchat atentát na lidský život“? „Pokud by se náhodou podle této paranoie měli zodpovídat všichni, co se pouze částečně zapojili do interrupčního procesu, za mřížemi by pak klidně mohla skončit celá země,“ dodal portál.

Lékaři pod dohledem církve



To, co napsal portál WP-Kobieta, je však v reálu stejně pouze sci-fi, protože v polských nemocnicích lze oficiálně provádět interrupce pouze v případech, pokud je plod poškozen, těhotenství ohrožuje zdraví a život matky anebo k otěhotnění došlo následkem znásilnění nebo incestu. Ale i to je v běžné praxi jen čistá teorie.

Realita je radikálně odlišná, upozorňuje Federace na pomoc ženám a plánování rodiny i další ženské organizace. Lékaři v Polsku jsou podle nich pod neustálým tlakem katolických kněží. I když těhotná žena splňuje podmínky pro interrupční zákrok, státní nemocnice ho často kvůli obavám před muži v sutanách raději odmítají provést.

Oficiálně dva tisíce interrupcí ročně

V Polsku s 38,5 miliónu obyvatel se podle oficiálních statistik ročně uskuteční méně než dva tisíce legálních potratů, i když podle některých médií tento počet nepřekračuje ani číslo 900. Nevládní organizace jako Federace na pomoc ženám a plánování rodiny ale odhadují, že nelegální interrupci v Polsku a potratovou turistiku v zahraničí, Česko a Slovensko nevyjímaje, každoročně podstoupí na 100 až 150 tisíc Polek.

A nakonec je tu i třetí údaj, který prezentuje renomovaná agentura pro průzkum veřejného mínění CBOS. Interrupci podle jejích dlouhodobých průzkumů během svého života podstoupilo 25 až 35 procent Polek: těhotenství s velkou pravděpodobností přeruší minimálně každá čtvrtá a maximálně každá třetí dospělá Polka. V celostátním měřítku se tomuto zákroku podrobilo od 4,1 do 5,8 miliónu žen. Kolik je to ročně, CBOS neupřesnila, ale ony dva tisíce – jak tvrdí oficiální statistiky – to jistě nebudou.

Demonstrace proti dalšímu zpřísnění už tak striktního polského zákona proti interrupcím

FOTO: Profimedia.cz

Vládnoucí PiS má sice v Sejmu i v Senátu většinu a prosadit absolutní zákaz potratů by tak nebyl pro ni problém, ale společenský odpor je příliš silný na to, aby ho šlo jen tak ignorovat.

Celostátní protesty žen na podzim roku 2016 to jasně ukázaly a PiS svůj úmysl podporovaný katolickým klérem musela odtroubit. Tedy aspoň načas. Teď chce PiS prozatím zrušit jedno ze tří – i když jen formálních – nařízení umožňujících interrupce. Má se týkat jejich povolení v případě, že se u plodu v těle matky zjistí tělesné postižení nebo patologie neslučitelná se životem. Jestli se to vládní straně intenzivně podporované církví podaří, se uvidí zřejmě už zakrátko.