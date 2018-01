Mitrovický prokurátor Shyqyri Syla sdělil, že na Ivanoviče se střílelo z jedoucího auta před kanceláří jeho hnutí Svoboda, demokracie a právo. Média uvedla, že později bylo nalezeno zapálené auto značky Opel Astra, které útočníci ke zločinu zřejmě použili.

Severní srbskou část města zablokovaly silné policejní jednotky, které pátrají po útočníkovi.

Pachatelé útoku jsou zatím neznámí. Mohli by za ním stát albánští nacionalisté, ale mohlo jít rovněž o likvidaci nepohodlného politika srbským zločineckým podsvětím. Ivanović totiž poukazoval na to, že Srbové v Mitrovici mají strach ani ne tak z Albánců, jako z místních kriminálníků. Nedávno řekl týdeníku Vreme: „Lidé se nebojí Albánců, nýbrž Srbů, násilníků a kriminálníků, kteří jezdí v džípech bez poznávací značky. Drogy se prodávají na každém rohu. Bylo to i dříve, ale ne v takové míře, tito lidé se nechovali tak arogantně jako nyní."

Odmítal nezávislost Kosova



Ivanović, který stál v čele strany kosovských Srbů Svoboda, demokracie a právo, byl považován za umírněného politika, uvedla BBC. Byl jedním z mála kosovskosrbských představitelů, který uměl albánsky. Důrazně kritizoval politiku Bělehradu vůči Kosovu, a přestože odmítal nezávislost Kosova rozhodněji než leckterý politik v Srbsku, zdál se být vstřícnější vůči dialogu s prištinskými úřady.

V lednu 2016 byl evropskými soudci odsouzen na devět let za válečné zločiny, kterých se měl dopustit v roce 1999. Loni v únoru byl omilostněn.

Televize B92 na svém webu rovněž informovala, že srbský prezident Aleksandar Vučić v souvislosti s vraždou Ivanoviče svolal v Bělehradě na úterní poledne naléhavé zasedání Rady pro národní bezpečnost.