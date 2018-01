Nehoda se stala v sobotu v podvečer. Letadlo turecké nízkonákladové společnosti Pegasus Airlines mířící na vnitrostátní lince z Ankary do Trabzonu u Černého moře dostalo při přistání smyk na zledovatělé přistávací dráze a záhy se čumákem přehouplo přes strmý útes vedle přistávací dráhy.

Pokud by Boeing sjel do moře, následky by pravděpodobně byly mnohem horší.

FOTO: Profimedia.cz

„Naklonili jsme se na stranu, předek byl dole, zatímco zadek letadla nahoře. Nastala panika a lidé křičeli,“ uvedla pro tureckou agenturu Anadolu pasažérka Fatma Gorduová. Kola letounu se ale naštěstí zabořila do promrzlého bahna a Boeing se dokázal zastavit předtím, než sjel do moře.

Letadlo přišlo během nehody o pravý motor.

FOTO: Profimedia.cz

Aerolinky Pegasus informovaly o tom, že všichni cestující i členové posádky byli v pořádku evakuováni. Zprávy o tom, že se nehoda obešla bez zranění, později potvrdily i místní úřady.

Panika, kterou natočil jeden z cestujících na palubě během evakuace

Samotné letadlo však utrpělo poměrně velké škody, pravý motor se zcela utrhl. Letiště bylo uzavřeno, provoz byl obnoven v neděli ráno. Příčina havárie se vyšetřuje.