List konstatuje, že Labuda měl k Česku a k češtině velmi blízký vztah, byl proti rozdělení Československa a své nejlepší role ztvárnil v českých filmech. „Mně se čeština vždy líbila. Možná Slováky překvapím, ale v závěti jsem uvedl, že bych chtěl smuteční řeč na pohřbu v češtině,“ řekl v roce 2009 Labuda v pořadu Jana Krause.

Labuda tehdy zdůraznil, že do Česka jezdí moc rád. „Jezdím tam jíst, společensky žít a pro uznání,“ dodal oblíbený herec. U Krause si neodpustil vtip, že by nejraději zemřel v Česku, protože by mu přišlo víc lidí na pohřeb.

Rozloučení s nezapomenutelným řidičem Pávkem z filmu Vesničko má středisková se bude konat 12. ledna v nové budově Slovenského národního divadla. Obdivovatelé oblíbeného herce se s ním mohou rozloučit v sálu činohry od jedenácté hodiny dopoledne.

Náhlý kolaps



Labuda měl delší dobu zdravotní problémy a v pátek 5. ledna při nastupování do auta ztratil vědomí. Jeho manželka okamžitě volala záchranku. Herce se snažil oživit také náhodný kolemjdoucí na základě instrukcí operátora záchranné služby. Bohužel už mu nepomohli. „Lékař musel konstatovat smrt,“ uvedla mluvčí Operačního střediska záchranné zdravotní služby Alena Krčová.

Labuda se narodil v roce 1944 v Hontianských Nemcích. Absolvoval studia na Vysoké škole múzických umění. V Bratislavě působil ve Slovenském národním divadle a v roce 1968 spoluzakládal slavné Divadlo na korze společně s Milanem Lasicou a Júliem Satinským. Hrál také v Národním divadle v Brně a v pražském Divadle na Vinohradech.