Nové kolo debaty se rozvinulo po útoku patnáctiletého Afghánce, který minulý týden na západě spolkové republiky ubodal stejně starou německou dívku, s níž dříve chodil. [celá zpráva]

Otec oběti posléze vyjádřil přesvědčení, že je Afghánec o poznání starší. Přezkoumání jeho věku, které může mít dopad na případnou výši trestu, nyní může bez problémů nařídit soud, u většiny uprchlíků je ale situace složitější.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann (CSU) proto požaduje, aby bylo možné lékařsky prověřovat věk u všech příchozích běženců, u kterých není zjevné, že jsou dětmi. Jeho strana to chce prosazovat i v nadcházejících vyjednáváních o nové vládě mezi CDU/CSU a sociálními demokraty (SPD). Pro lékařský přezkum věku se vyslovil i místopředseda CDU Thomas Strobl a proti není ani expert SPD na zdravotnictví Karl Lauterbach.

Je to drahé



Lékaři ale dávají najevo jiný názor. „Vyšetření jsou náročná, drahá a provází je velká nejistota,“ řekl listu Süddeutsche Zeitung prezident spolkové lékařské komory Frank Ulrich Montgomery. Ani lékařské, ani psychologické testy podle něj nemohou přesně určit věk migrantů, a proto povinný test tohoto typu odmítá.

Kdyby se testy dělaly u každého uprchlíka, šlo by podle Montgomeryho navíc o přílišný zásah do osobní sféry. „Rentgen bez lékařského důvodu je zásah do nedotknutelnosti těla,“ je přesvědčen. Právě rentgen zápěstí je jednou z metod, která se k určení věku nejčastěji používá. Podle Montgomeryho ale současná pravidla ochrany před zářením takový test umožňují jen v rámci trestního řízení.

Testy, jejichž součástí je také kontrola pohlavních orgánů, kritizují i sdružení dětských psychologů. Přesto je spolkové země Berlín a Hamburk už několik let dělají. Část žadatelů o azyl posílají na vyšetření do tamních univerzitních klinik, při nichž se uprchlíkům rentgenují ruce a hruď, měří výška, váha nebo pohlavní orgány. Jedno takové vyšetření v Berlíně přijde na 1500 eur (38 tisíc korun).