Na několika místech jihozápadně od masivu Montblanc uvízlo kolem 3500 lidí, uvedla mluvčí prefektury departementu Savojsko. K tomuto počtu přibylo dalších 500 lidí, kteří zůstali na letišti Chambéry.

V sobotu přitom do oblasti dorazilo kolem 40 tisíc lidí, zhruba 25 tisíc odjíždělo. „Ujeli jsme asi 100 metrů za zhruba 20 minut,“ řekla televizi BFM jedna z žen, která v místě uvízla.

Cesta k lyžařskému středisku Les Gets je stále neprůjezdná. Kvůli vyšším teplotám hrozí navíc v oblasti velmi vysoké lavinové nebezpečí. V sobotu byl zavalen lavinou poblíž Val-d'Isère 22letý lyžař, který se vydal na túru na běžkách. Kvůli nepříznivému počasí se k němu záchranáři nedostali včas a v neděli byl nalezen mrtvý.

Záchranáři varují před nerespektováním zákazu vstupu do některých oblastí Alp kvůli nebezpečí lavin. „Pokud se do těchto míst vydáte, rovná se to sebevraždě,“ uvedl jeden ze záchranářů.