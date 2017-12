Nespokojení občané Porošenkovi vyčítají, že neplní předvolební sliby, že dál neslýchaně bohatne, a přitom brzdí reformy, které by měl prosazovat.

Před jeho úřad na kyjevské ulici Bankova tak lidé chodí se slogany „Impeachment místo revoluce“ či „Pryč se zkorumpovaným vedením“. Vedou je přitom gruzínští buřiči, kteří ještě nedávno patřili mezi věrné Porošenkovy spojence. Nyní mu však spílají do „zrádců Ukrajiny“ a vyhrožují, že ho do konce roku sesadí „lidovým impeachmentem“, pokud jim nevyhoví.

Saakašvili hřímá o „čokoládovém zloději“

Akce, které dostaly přezdívku „Micho-Majdan“, vede gruzínský exprezident Michail Saakašvili, jenž pomáhal sesadit minulý ukrajinský režim a který se stal tvrdým kritikem současného vedení. Prezidenta kvůli jeho pověsti oligarchy označuje za „čokoládového zloděje“ a otevřeně volá po jeho odchodu.

„Přiznejte sobě a lidu, že nejste schopný a že nechcete změnit Ukrajinu k lepšímu,“ napsal mu na Facebooku s tím, že jen demise hlavy státu může zastavit „politickou krizi“. „Vaše hlavní hrozba jsou neskonalá lakota, s níž se ukrajinský lid nikdy nesmíří,“ dodal.

Umlčet se Saakašvili nenechal ani poté, co jej úřady zkusily obvinit z pokusu o „puč“ a účasti na organizovaném zločinu.

Saakašvili si sice získal nálepku „politického showmana“, když své požadavky na demisi prezidenta nedávno vykřikoval ze střechy, kam prchl před zatčením tajnými agenty, avšak lidem se jeho aktivity líbí. Jeho stoupencům nijak nevadí, že žádnou alternativu nenabízí a jen populisticky kritizuje nynější neúnosný stav.

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili u kyjevského soudu.

FOTO: Sergei Grits, ČTK/AP

Ještě nedávno se přitom oba politici chlubili vzájemnou přízní. „Je to můj přítel. Má moji politickou podporu. Poprosil jsem ho, aby se ujal Oděsy a ani vteřinu jsem nebyl zklamán jeho jednáním,“ říkal Porošenko v říjnu 2015, když spolužáka ze studií v Kyjevě jmenoval gubernátorem Oděské oblasti.

Když se však z „přítele“ stala postupně politická hvězda, snažil se ji „uhasit“. Zbavil ho ukrajinského občanství, jež mu předtím udělil, a doufal, že ho ze země vypudí.

Saakašvili se však ukázal jako tvrdý oříšek: na podzim se nejenže za skandálních okolností vrátil, když se přes hranici Ukrajiny nechal doslova přenést, ale hlavně – od té doby burcuje zemi k nepokojům, aniž by za to byl potrestán. I když generální prokurátor nedávno nasadil na jeho zatčení protiteroristický oddíl, vyšly snahy o Saakašviliho eliminaci naprázdno. Soud jej navzdory údajným závažným trestným činům, z nichž ho ukrajinské úřady podezřívají, propustil na svobodu.

„Je to výjimečně liberální přístup. Málokterá země by to cizinci na svém území chtěla takto tolerovat,“ komentoval vývoj politolog Ruslan Bortnyk.

„Kiosek Roshen“

Při jednom z posledních protestů demonstranti napadli luxusní obchod s cukrovinkami na hlavní kyjevské třídě Chreščatyk, který se třpytí nápisem „Roshen“. Výstavní skříň čokoládoven ukrajinského prezidenta je dlouho trnem v oku jeho oponentů.

„Je to boj proti oligarchům. Porošenko vnímá zemi a lidi jako svůj kiosek s čokoládou Roshen,“ prohlásil David Sakvarelidze, který působil jako náměstek ukrajinského generálního prokurátora a byl součástí týmu, který měl Ukrajině pomoci vypořádat se s korupcí.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko

FOTO: Gleb Garanich, Reuters

Ten se dávno rozpadl, avšak vytrvalí Gruzíni chtějí Ukrajině pomáhat, i když místním elitám to není po chuti. Jejich protesty sice vylákaly pár tisíc lidí do ulic, ale „pravá“ ukrajinské opozice zaujala spíš laxní přístup.

„Místním opozičním vůdcům se nelíbí aktivity Saakašviliho, který se snaží prosadit jako samostatný lídr,“ říká kyjevský politolog Volodymyr Fesenko.

Podle něj navzdory humbuku, který kolem sebe Saakašvili vyvolává, protesty Porošenka nijak zvlášť neohrožují. „Je prakticky nereálné získat více než 300 poslaneckých hlasů, kteří by impeachment odhlasovali,“ říká. Podle něj je impeachment „tradiční ukrajinské téma“, které blokovali všichni dosavadní prezidenti. Žádný z nich totiž nechtěl být sesazen.