Výbuch otřásl zařízením v úterý ráno v 8:45, komplex následně zahltily plameny, citovala agentura DPA policejního mluvčího. Okolí je uzavřeno.

Plynová stanice v Baumgartenu v newsletteru firmy Gas Connect Austria

FOTO: Gas Connect Austria

Na místo se sjelo několik hasičských vozů a sanitek. Počet zraněných nemusí být konečný.

++BREAKING++ Baumgarten, one of the largest European gas compressor stations currently on fire #SecurityOfSupply #Italy #Austria #Hungary #Germany

(image courtesy https://t.co/xjbd6yQeEv) pic.twitter.com/GiBwinwAVt