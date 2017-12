Odposlechy zachytily, jak spolu dva lidé hovoří o převozu systému Buk. Jeden používal krycí jméno Delfín, druhý Orion. Delfínem by měl být právě generál Tkačev, který byl hlavním inspektorem Středního vojenského okruhu.

V jednom rozhovoru říká Delfín: „Tady Nikolaj Fjodorovič. Zdravím tě.“ Orion odpovídá: „Nikolaji Fjodoroviči, rád tě slyším.“ Pak se ptá, jestli Delfín přijede, a toho zase zajímá situace v oblasti.

Důležitější je další rozhovor, kde se oba baví o transportu, ve kterém měla údajně být i část protivzdušného systému Buk, použitého při sestřelení letadla. Měla dorazit k luhanskému letišti, o které se bojovalo. Delfín říkal: „Kolona byla potvrzena. Odkud kam pojede?“

Orion odpověděl, že neví. Delfín pak uvádí: „Ano, odněkud ze západu. Od západu. Půldruhého kilometru od letiště.“ Orion ale namítá, že to není možné: „Nemůže to být půldruhého kilometru od letiště, protože tam je obec. Tam mají pozice. Nevím. My teď něco zkusíme.“

Hlasy si jsou velmi podobné



Celá zpráva se soustřeďuje na srovnání hlasu na odposlechnutých záznamech s hlasem generála, který získal ruský The Insider, když Tkačevovi zavolal, že chce udělat rozhovor o Suvorovově vojenské akademii v Jekatěrinburgu, kde působí.

Porovnání ukázalo, že s velmi vysokou pravděpodobností v telefonátu mluvil skutečně Tkačev. Při srovnání provedeném Národním centrem pro forenzní analýzu médií při Denverské univerzitě, kdy byly použity vzorky 42 dalších lidí, vyšlo, že je 428krát pravděpodobnější, že na záznamu je Tkačev než kdokoli jiný (ze skupiny).

Kontrolní analýza ve Forenzním středisku FSCL v Litvě uvedla, že „velmi pravděpodobné“ že jde o generála.

Role generála není vůbec jasná



Jak ale podotýká i organizace Bellingcat, není jasné, jakou roli generál v celém případu hrál a jak byla významná. Pokud je analýza správná, jde o zatím nejvyššího ruského důstojníka, který má s kauzou nějakou spojitost a zřejmě o přesunu rakety věděl.

Tkačev sice oficiálně armádu opustil v roce 2010, ale už v roce 2011 se stal hlavním ruským poradcem v Sýrii. Do Ruska se pak vrátil a byl jmenován hlavním inspektorem Středního vojenského okruhu a komunikoval s luhanskými separatisty.

Malajsijský Boeing 777 na trase z Amsterdamu do Kuala Lumpuru s 289 lidmi na palubě byl sestřelen nad Donbasem v létě 2014.