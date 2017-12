Na její křeslo zasedne „téměř najisto“ Mateusz Morawiecki (49), vicepremiér a ministr financí a rozvoje. Novinku oznámila vládě blízká média, týdeník Sieci a deník Rzeczpospolita.

Jejich spekulace podpořila i šéfka vlády, když v noci na včerejšek na Twitteru napsala: „Bez ohledu na cokoli je nejdůležitější Polsko. Pečující o rodiny a hodnoty a bezpečné. Vzešlé z křesťanských základů, tolerantní a otevřené. Moderní a ambiciózní. To je má země. Příklad pro Evropu i svět. Takoví jsme my, Poláci.“

Její tweet se objevil po pondělním večerním jednání vedení strany PiS. Na něm se podle polského webu RFM FM probíral návrh šéfa strany Jaroslawa Ka­czyňského (68), aby Szydlová ve funkci skončila. K výměně má údajně dojít snad už příští týden, nejpozději ale do Vánoc.

Premiérka se ve tweetu o tomto jednání vůbec nezmínila a místo o svém politickém osudu mluvila jen obecně o Polsku. Do uzávěrky tohoto vydání listu navíc nereagovala ani na výzvy, aby potvrdila, nebo vyvrátila informace o odchodu. Její vzkaz na webu je proto brán jako jasná příprava na odchod z funkce.

„Nejdřív ji podpoříme…“



Zvěsti o změně v čele vlády ještě rozvířil Morawiecki, když neodletěl na jednání v Bruselu a zůstal ve Varšavě. Jeho mluvčí vysvětlil tento krok „aktuálními povinnostmi“.

Mateusz Morawiecki

FOTO: Kacper Pempel, Reuters

Web fakt.pl však zároveň upozornil, že ještě před uskutečněním rošády se PiS „jako zeď“ demonstrativně postaví za premiérku. Z podnětu opoziční Občanské platformy se totiž má dnes jednat o vyslovení nedůvěry vládě. „Politici PiS a možná i sám předseda strany osobně budou bránit Beatu Szydlovou před pokusem o odvolání ze strany opozice,“ napsal web. „Připomeneme úspěchy této vlády a budeme pamatovat na hříchy našich předchůdců,“ řekli webu neoficiálně politici PiS, odmítli ale hodnotit jednotlivé ministry, protože část z nich může už záhy také zmizet.

Definitivní rozhodnutí o změnách v kabinetu má prý padnout už tento týden. „Doufám, že k tomu dojde,“ řekl pro fakt.pl politik vládní strany, podle nějž toto téma PiS už unavuje. Platí to zejména pro ty, o jejichž odchodu média hlasitě spekulují. „Někteří z nich z toho levitují,“ popsal neutěšené duševní rozpoložení ohrožených ministrů nejmenovaný člen vlády.

Další změny v kabinetu má však navrhnout až Morawiecki po svém nástupu. Ale Kaczyňski údajně zmínil, že by měl odejít šéf polské diplomacie Witold Waszczykowski. Mimo to se v polských médiích mluví ještě o odchodu ministrů životního prostředí a obrany Jana Szyszka a Antoniho Macierewicze, jakož i o pádu ministryně pro numerizaci Anny Strežyňské. Oficiálně toto vše PiS ale zatím popírá.

Změny měly být „strukturální“



Dokončení změn ve vládě slíbila Szydlová už na konec října. V listopadu však řekla webu RFM FM: „Důsledně bráním všechny ministry. Je to dobrá sestava. Je to sestava, která realizuje svůj program.“ Vládní mluvčí Rafał Bochenek zároveň prohlašoval, že změny by měly být spíše strukturální, což by znamenalo, že se změní spíše portfolia než osoby ministrů. Právě tato „samostatnost“ Szydlové ale mohla vyvolat zásah Kaczyňského, který je považován za skutečného šéfa nejen strany PiS, ale i zákulisní hlavu polské vlády.

Ani změna na premiérské pozici by podle médií neměla ovlivnit vedoucí úlohu Kaczyňského, který chce prý i nadále určovat linii vládní politiky ze zákulisí.

Mateusz Morawiecki byl dříve ředitelem banky BZ WBK. Svého času řídil operace španělské banky Santander v Polsku.

Během dvou let ve vládě naopak prosadil i kroky k „popolštění“ bankovního sektoru. Obnovil přitom polské kontroly nad řadou bank ovládaných zahraničními společnostmi. Převzal tak od italského UniCreditu i kontrolu nad největší polskou bankou Pekao SA. Je mu přičítána i zásluha za rostoucí ekonomiku země.