Dohodu, o níž psal jako první list The Daily Telegraph, popřel i hlavní vyjednavač EU Michel Barnier: „Je to téma, na němž dále pracujeme bez ohledu na tvrzení nebo spekulace v dnešním tisku.“ Dodal však, že očekává, že dohoda o finančním vyrovnání bude uzavřena do několika dní: „Tvrdě, velmi tvrdě pracujeme na tomto tématu.“ Doufá, že dosažení dohody bude moci oznámit na summitu EU, naplánovaném za dva týdny.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson řekl podle BBC, že Spojené království by mělo udělat „férovou nabídku“, aby odblokovalo váznoucí rozhovory o brexitu. „Nyní nastal okamžik toho, dostat loď z mělčiny a pohnout se vpřed,“ prohlásil a dodal, že nechce „uvádět čísla“, ale že všechny strany chtějí postoupit k další fázi jednání.

Nabídka byla v Bruselu uvítána, uvedla tamní zpravodajka BBC. V září nabídla britská premiérka Theresa Mayová zaplacení 20 miliard eur, což považovala EU za nedostatečný příspěvek. Očekávalo se, že jej Mayová zvýší na dvojnásobek, to však neudělala.

Velká Británie by už ráda jednala o budoucích obchodních dohodách, ale EU to podmiňuje pokrokem ve třech sporných oblastech, v otázkách účtu za odchod, v řešení postavení občanů EU v Británii po brexitu a při řešení otázky hranice mezi Irskem a Severním Irskem.

Británie už slíbila, že splní své závazky plynoucí z rozpočtu pro roky 2014 až 2020. Problém ale vytvářejí dlouhodobější závazky, jako jsou penze pro úředníky EU.