Zvon z Alžbětiny věže Westminsterského paláce zvonil už ve čtvrtek, po téměř třech měsících ticha. Dělníci pracovali na odstranění „nepatrných nepřesností“, aby mohl Big Ben v sobotu zaznít přesně v 11 hodin. Lidé proto byli ve čtvrtek varováni, aby si neseřizovali čas podle zvonění, protože po jedenácti týdnech nečinnosti mohlo dojít k časové odchylce.

Big Ben odbije ještě nedělní hodinu po poledni, poté utichne až do Vánoc.

Proti původnímu rozhodnutí, že by Big Ben kvůli opravám nezvonil po celé čtyři roky oprav, se v létě zvedla vlna odporu. Úřady proto oznámily, že se zvon rozezní při zvláštních příležitostech, jako je například 99. výročí ukončení bojů první světové války.

Zvoní už 158 let



Dominanta Londýna se do roku 2012 oficiálně jmenovala jednoduše Hodinová věž, ale častěji se jí říkalo Big Ben podle největšího zvonu. Ten má 13,7 tuny a odbíjel každou hodinu téměř nepřerušovaně už 158 let. Doprovázejí jej čtyři menší zvony, které mají od jedné do čtyř tun a odbíjejí každých 15 minut.

Náklady na nynější odborné práce v trvání čtyř let už dříve britská média odhadla na 40 miliónů liber (1,5 miliardy Kč). Podle britského serveru The Guardian se naposledy Big Ben kvůli údržbě odmlčel v roce 2007, předtím jej rekonstrukce odstavila v letech 1983 až 1985.

Novogotická 96 metrů vysoká věž, která byla dokončena v roce 1859, nyní již pět let nosí jméno Alžběty II., a to od 60. výročí nástupu královny na trůn.