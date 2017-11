IRSN uvedl, že několik stanic v Evropě naměřilo zvýšený výskyt izotopu ruthenia-106, který vzniká jen v reaktorech.

„Výsledky měření z evropských stanic oznámily institutu, že od 3. října potvrzují přítomnost ruthenia-106 v atmosféře většiny evropských zemí,“ sdělil IRSN.

Hladiny ruthenia-106 stoupaly od začátku října a výrazně poklesly od 6. října.



Podle úřadu uniklo větší množství látky – mezi 100 až 300 terabecquerely.

IRSN dodal, že množství v naměřené v atmosféře nepředstavuje nebezpečí pro zdraví obyvatel.

O úniku informoval už 3. října Státní úřad pro jadernou bezpečnost s tím, že od 29. září do 3. října bylo detekováno stopové množství Ru-106 na úrovni řádově mBq/m3.

„Naměřené hodnoty v tomto množství v žádném případě nemohou ohrožovat zdraví lidí, pozornost by z tohoto pohledu vyvolaly hodnoty až milionkrát vyšší,“ stojí na webu. Ředitelka úřadu Dana Drábová v pátek řekla Novinkám, že ke zprávě nemá co dodat.

Místo úniku není známo

Institut vyloučil, že by ruthenium uniklo při nehodě v reaktoru. Podle něj se dostalo do ovzduší z jaderného paliva na místě, kde se zpracovává, nebo z nemocnice, kde se provádí radioterapie. Ruthenium se užívá při radioterapii vzhledem ke krátkému poločasu rozpadu, který činí jeden rok.

Zdůraznil, že pokud by k tak velkému úniku došlo ve Francii, vyžádalo by si to evakuaci obyvatel v okruhu několika kilometrů.

Zatím se IRSN nepodařilo zjistit, kde k úniku došlo, vzhledem k pohybu mas vzduchu ale nejspíš jižně od Uralu, mezi Uralem a Volhou, tedy v Rusku, nebo v Kazachstánu.