Politici jsou obviněni ze vzpoury kvůli snahám o nezávislost této španělské autonomní oblasti a hrozí jim až 25 let vězení. Trestného činu se podle prokuratury dopustili mimo jiné tím, že přijali k projednávání v katalánském parlamentu několik dokumentů, které odporují španělské ústavě.

Další čtyři členové parlamentního vedení Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simóvá a Ramona Barrufetová dostali možnost složit kauci 25 tisíc eur (637 500 korun) na osobu. Stejně jako Forcadellová mají sedm dní na to, aby peníze dali do soudní zástavy, v opačném případě budou muset nastoupit do vazební věznice.

Poslední člen sesazeného vedení Joan Josep Nuet, který v parlamentu hlasoval proti vyhlášení nezávislosti, byl ponechán na svobodě bez kauce.

Forcadellová stejně jako další členové sesazeného vedení během soudního výslechu odpovídali i na dotazy prokuratury. Nevyužili tak svého práva nevypovídat, na rozdíl od osmi bývalých ministrů katalánské vlády, kteří před týdnem před jiným soudem mlčeli. Mimo jiné proto je tehdy soudkyně poslala do vazby.

Distancovali se od vyhlášení nezávislosti



Podle zdrojů listu El País tvrdili Forcadellová i ostatní, že nezávislost schválená parlamentem 27. října má pouze symbolický charakter a žádnou právní platnost. Rovněž další část jejich výpovědí se nesla ve smířlivém tónu, když například vyjádřili plný respekt k rozhodnutí Madridu aktivovat ústavní článek 155 a převzít kontrolu nad Katalánskem.

Podle deníku La Vanguardia mohlo politikům u soudu pomoci, že se ve výpovědích distancovali od snahy o vyhlášení nezávislého Katalánska.