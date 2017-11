Podle soupisu, který vznikl v úterý, je nejvíce neshod v oblastech práce a důchodů (22), hospodářství a dopravy (15), vzdělání a výzkumu (14) a migrace (13). V oblasti klimatu a životního prostředí je sice sporných bodů jen sedm, i tak by ale spolu s migrací měla tato kapitola patřit k těm, kde se kompromis bude hledat nejhůře.

Navzdory řadě neshod pozorovatelé očekávají, že už v pátek by se v některých z 12 tematických okruhů měly začít rýsovat první společné výsledky. Kancléřka Angela Merkelová (CDU) chce, aby celé sondovací rozhovory skončily za týden 16. listopadu. Sporné body, které do té doby budou přetrvávat, bude zřejmě řešit nejužší vedení trojice politických uskupení. Očekává se, že se takové jednání může protáhnout dlouho do noci.

Rozhovory o nové spolkové vládě jsou tak složité i proto, že na celoněmecké úrovni ještě nikdy koalice CDU/CSU, FDP a Zelených nevznikla. Jako zásadní se ukazují zejména programové rozdíly mezi Zelenými na jedné straně a CSU a FDP na straně druhé.

Když sondovací rozhovory skončí úspěšně, měla by koncem listopadu začít jednání o konkrétní podobě koaliční smlouvy. Ta by podle představ Merkelové mohla být hotova do Vánoc.