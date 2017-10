V Dolním Sasku překvapilo počasí 63letého muže. Se svým bratrem strávil noc v mikrobusu v kempu. Bratra ráno zachránili, s podchlazením ho převezli do nemocnice, 63letého muže ale našli mrtvého v Severním moři.

V neděli se převrátil v Peenestromu v Meklenbursku-Předním Pomořansku motorový člun se třemi turisty. Záchranáři vytáhli vrak u Wolgastu, 56letého muže s 48letou ženou převezli do nemocnice, kde později zemřeli. Třetí člověk z člunu, 48letý muž, je stále nezvěstný.

Tmavá oblaka provázející bouři.

FOTO: Maurizio Gambarini, ČTK/AP

V Polsku si vichřice stejně jako v České republice vyžádala dva mrtvé a 12 zraněných včetně pěti hasičů. Jednou z obětí je řidič, který najel u Štětína do větve stromu. Vichr značně zkomplikoval život v obou zemích, přerušena byla železniční i silniční doprava stejně jako dodávky proudu.

Strom spadlý na auto v Berlíně rozřezávají hasiči.

FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

V Německu od pondělního rána jezdí vlaky z Hannoveru do Berlína i Magdeburgu a z Berlína do Drážďan a Münsteru. Kvůli velkým škodám, které způsobily popadané stromy, je však na železnici provoz omezen a očekávají se zpoždění a výpadky. Vlakové spojení z Berlína do Hamburku by mělo být obnoveno kolem 14.00.

Utržená loď Glory Amsterdam.

FOTO: Reuters

Vichřice má na svědomí i utržení lodi Glory Amsterdam. Proud ji hnal několik hodin, než skončila na mělčině. Kvůli poškození může uniknout část z 1800 tun paliva.

Škody v Polsku



V Polsku se už podařilo železniční dopravu plně obnovit, podle agentury PAP se to povedlo ve Slezsku a v Dolním Slezsku už v noci. Bez proudu ale zůstává na devět tisíc odběratelů. Kvůli větru museli záchranáři zasahovat po celém Polsku v 6233 případech. Střechy jsou poškozeny na 933 budovách.

Zaplavené auto v Hamburku.

FOTO: Bodo Marks, ČTK/AP

Vítr, který dosahoval rychlosti 110 km/h, se uklidňuje. V noci ale napadlo v Zakopaném 20 cm sněhu a ve Vysokých Tatrách a na Kasprově vrchu 65 cm.

Stále je zvýšená hladina Baltu v Gdaňském zálivu i na některých řekách, například v rameni Visly, které se nazývá Mrtvá Visla.

Němečtí záchranáři u převráceného lešení v Berlíně.

FOTO: Axel Schmidt, Reuters