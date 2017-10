7:31 - Nezávislost Katalánska neuzná ani Mexiko. Na Twitteru to napsal mexický prezident Enrique Peña Nieto. Vyjádřil podporu Rajoyovi.

5:21 - První noc po jednostranném vyhlášení nezávislosti katalánským parlamentem podle dostupných informací proběhla klidně. Žádné násilnosti prozatím hlášeny nebyly.

2:22 - „Skončí katalánská snaha o nezávislost válkou jako v Jugoslávii nebo se autonomní oblast oddělí mírumilovně jako se to stalo v Československu? Takovou otázku si pokládá uživatel Twitteru John Schindler:

So is this Spain-Catalonia thing gonna be more like Yugoslavia or more like Czechoslovakia? Seems very important.