Kommersant upozorňuje, že se v programu ANO píše o snaze vypracovat novou strategii vztahů s Ruskem s cílem upevnit bezpečnostní architekturu v Evropě a přispět k rozvoji česko-ruských styků.

„Od roku 2014 vůdce ANO prohlašoval, že sankce vůči Moskvě jsou neúčinné, a letos v říjnu podpořil názor prezidenta Miloše Zemana, který navrhl uznat připojení Krymu (k Rusku) a vyplatit Ukrajině kompenzaci,” uvádí Kommersant.

Miloš Zeman a Andrej Babiš na Čapím hnízdě v dubnu 2016

FOTO: Petr Hloušek, Právo

List odkazuje na slova prezidenta pronesená na půdě Parlamentního shromáždění Rady Evropy. [celá zpráva] Babiš na ně reagoval tak, že je to Zemanův názor, že on sám odsuzuje anexi Krymu, ale poznamenal také, že sankce zatím podle něj nepřinesly výsledek.

Podle Kommersantu kvůli výrokům o Rusku česká sociální demokracie Babiše nepodporuje.

Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny

FOTO: David Ryneš, Novinky

I Rossijskaja gazeta připomíná, že Babiš nejednou hovořil o nezbytnosti „ukončit sankční válku s Ruskem”. Jeho hnutí ANO označuje za „centristické s prvky populismu”.

Rozčarování českých občanů s politikou tradičních politických stran je „očividně spojeno s tím, že ministři odcházející vlády Bohuslava Sobotky byli příliš závislí na Bruselu”, uvádí list. „Často to neodpovídalo národním zájmům Česka, nebo jim to přímo škodilo. A Češi jsou velmi citliví na vše, co se týká jejich svrchovanosti,” konstatuje se v komentáři.

Sobotkova vláda prý příliš tíhla k Bruselu



„Mezi evropskými činiteli v Bruselu zavládl znovu smutek,” komentuje výsledky českých voleb server Vesti. Uvádí, že, soudě podle některých Babišových výroků, jeho názory na vztahy s Ruskem a EU jsou identické s míněním prezidenta Zemana: sankce jsou zbytečné, téma Krymu je třeba uzavřít. „Mnohé bude jasné, až si Babiš vybere koaliční partnery,” soudí Vesti.

Volební štáb hnutí ANO krátce po sečtení hlasů. Na snímku zleva Jaroslav Faltýnek, mediální stratég Marek Prchal a Andrej Babiš

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Podle ruského serveru Politikus nové rozložení sil v České republice velmi rozčiluje Ukrajinu, protože Babiš je znám svým negativním vztahem k protiruským sankcím. „Rovněž vystupuje s ostrou kritikou diktátu EU a je připraven bojovat proti vnucované migrační krizi tím nejradikálnějším způsobem,” zdůrazňuje server.

„V Česku je v dané chvíli velmi mnoho nelegálních ukrajinských migrantů, které nová státní moc vyžene nejdřív. Později přijdou na řadu i legálně zaměstnaní migranti, jejichž kvóty Praha nejednou zvyšovala kvůli Bruselu. Pokud se Babiš odhodlá ke konfrontaci s pohlaváry v EU ohledně migrační otázky, Ukrajinci jako oběti svých vlastních neschopných politiků poletí ze země jako první,” praví se v komentáři.

Přístup obchodníka



Tématu se věnují i ukrajinská média, která se zajímají o možnou změnu vztahů České republiky s Ruskem a o dopad protipřistěhovaleckých nálad na osud ukrajinských pracovních migrantů. Se znepokojením se komentátoři zamýšlejí nad možností koaliční spolupráce vítězného hnutí ANO s proruskými politickými stranami.

„Česká vláda spolu s polskou v Bruselu tvrdí, že uprchlíky z islámských zemí Blízkého východu nemůže přijímat proto, že je země plná Ukrajinců. Samozřejmě chytračí, do přeplněnosti má země daleko. Jako argument se to ale může hodit,“ píše se v komentáři publikovaném na webu ukrajinské zpravodajské televize 24 kanal.

Ukrajinským přistěhovalcům se věnuje i komentář státní agentury Ukrinform. Uvádí se v něm, že Andrej Babiš „dosti důsledně“ vítá ukrajinskou pracovní migraci. „V tom se právě projevuje jeho přístup obchodníka: Ukrajinci nám pomohli vytvořit 200 tisíc pracovních míst, co je na tom špatného? Pracují dobře, na čemž máme zájem.“

Na otázku o protiruských sankcích podle agentury Babiš odpovídá vyhýbavě, ale „anexi Krymu hodnotí správně a události v Donbasu označuje za agresi“.

Podle ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebyjnise by se neměly výsledky českých voleb dramatizovat. „Budoucí vláda bude pokračovat v podpoře vzájemně výhodných vztahů s Kyjevem a v ukrajinské otázce zůstane v hlavním celoevropském proudu,“ soudí diplomat. Předpokládá, že budoucí česká politika „neopustí hranice mainstreamu politiky Evropské unie”.

Ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis

FOTO: Petr Horník, Právo

Podle ukrajinské informační agentury Liga byla Česká republika mnoho let ve visegrádské skupině vzorem demokracie, „nyní ale její vláda může vytvořit nové riziko pro Evropskou unii i Ukrajinu“. I kdyby Babiš dostál svému slibu nevytvářet koalici s proruskými stranami, špatný je už sám fakt, že v zemi s takovými demokratickými tradicemi získá miliardář kontrolu nad vládou, píše se v komentáři.

„Premiérem se teď může stát oligarcha s pochybnou minulostí, kterého obviňují z podvodů. Je to skutečná výzva české demokracii, která může zmizet jen v případě, že Babiš ztratí přístup k moci. Všechny příklady občanské aktivity v Česku - pražské jaro, sametová revoluce, mnohé protesty proti prezidentu Zemanovi stranícímu Kremlu a Číně, vytvoření mnoha protikorupčních nevládních organizací monitorujících investice z evropských fondů - vzbuzují naději, že pokud se Babiš rozhodne zneužít svého postavení k dalšímu obohacení, Češi se proti němu skutečně postaví,“ konstatuje se v komentáři.