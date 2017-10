„Jsme odhodláni bránit demokracii, neuděláme žádný krok zpět. Dlužíme to našim občanům, zavazujeme se, že budeme pracovat bez odpočinku, aby parlament nadále obhajoval to, pro co Katalánky a Katalánci hlasovali,” uvedla podle katalánského deníku La Vanguardia předsedkyně katalánského parlamentu Carme Forcadellová v reakci na plán Madridu.

Od Forcadellové se nyní očekává, na kdy svolá zasedání regionálního parlamentu, který má projednat reakci na postup španělského premiéra Mariana Rajoye. Požádal ji o to předseda regionální vlády Carles Puigdemont poté, co postup Madridu označil za „nejhorší útok” proti Katalánsku od dob diktatury Francisca Franca. [celá zpráva]

Katalánský premiér Carles Puigdemont na demonstraci

FOTO: Manu Fernandez, ČTK/AP

Španělský premiér Rajoy už požádal senát, aby se sešel a umožnil mu uplatnit článek 155 ústavy, takže by mohl uspořádat nové regionální volby a podřídil správu oblasti španělské vládě. [celá zpráva]

Rajoyův postup zaskočil i barcelonskou starostku Ada Colauovou, jež se stavěla proti vyhlášení samostatnosti.

„Každý krok španělské vlády obrací více lidí k nezávislosti,“ řekla televizi ABC Elena Jimenézová z organizace Omnium Cultura, která propaguje nezávislost a jejíž jeden člen je ve vazbě. Proto prý taktice španělské vlády nerozumí. „Je to jako by nám tady vůbec nerozuměli,“ dodala.

Katalánci před budovou vlády v Barceloně

FOTO: Santi Palacios, ČTK/AP

„Je to naše vláda. my jsme si ji zvolili a my chceme, aby dělala svou práci,“ řekla jedna z účastnic sobotní demonstrace, na kterou podle údajů katalánské policie přišlo 450 000 lidí. „Je to bláznivé. Proč nechtějí jednat?“

Neústupný Madrid



Španělský ministr zahraničí Alfonso Dastis doufá, že Katalánci přijmou rozhodnutí Madridu a neuposlechnou katalánskou vládu. „Doufám, že všichni budou ignorovat veškeré pokyny, které budou chtít vydat, protože k tomu nebudou mít zákonné pravomoci,” prohlásil Dastis v neděli v rozhovoru pro BBC.

Madrid se podle něj snaží hájit nejen ústavu, ale i katalánské zákony, když chce ustanovit správu na Katalánskem.

Barca chce zůstat ve španělské lize, má podporu majitele mezinárodních práv

Na zápase FC Barcelony s Malagou, kteří Katalánci vyhráli, se v 17. minutě opět volalo po nezávislosti, což je tradicí. V této minutě se připomíná prohra Katalánska ve válce o španělské následnictví v roce 1714.

Hráč FC Barcelona Andres Iniesta se raduje s Lionelem Messim ze vstřelení druhého gólu Malaze

FOTO: Albert Gea, Reuters

Klub hájí právo Katalánců na sebeurčení, ale pro nezávislost se nevyslovil. „Nejsme nástroj, s nímž by manipulovaly politické zájmy,“ řekl prezident klubu Maria Bartoneu. Fanoušky taky ubezpečil, že navzdory dění v Katalánsku neplánuje opustit španělskou La Ligu: „Můžete si být jisti, že výbor bude vždy jednat v zájmu klubu. Proto taky říkám, že chceme pokračovat v hraní ligy jako dnes a naše pozice je v ní zajištěná.“

Reagoval na slova předsedy La Ligy Javiera Tebase, že by klubu nemuselo být dovoleno hrát La Ligu, pokud by Katalánsko vyhlásilo nezávislost, ale Jaume Roures, který stojí v čele v skupiny Meadiapro, která drží mezinárodní práva na ligu, uvedl, že nezvažuje o lize bez červenomodrých: „Nemohu si přestavit možnost La Ligy bez Barcelona a bez Madridu nezávisle na tom, co se stane.“