Deník Bild oznámil zadržení pachatele s odvoláním na speciální zásahovou jednotku německé policie. Ta uvedla: „Máme jednoho podezřelého. Jestli je to pachatel, zatím nevíme.“

Muž útočil na šesti různých místech, jedním je náměstí Rosenheimer, dalším Paulanerplatz a Ständlerstrasse. Oběti, mezi nimiž je pět mužů a žena, si vybíral náhodně. Podle Focusu byly všechny oběti napadení zraněny jen lehce.

Hasiči nejprve uvedli, že pět lidí bylo lehce zraněno.

Policie uvedla, že korpulentní muž má asi čtyřicet let, měl černý bicykl, šedé kalhoty, zelenou bundu a batoh s karimatkou. Je neoholený a má krátké špinavě blonďaté vlasy. Ochránci zákona jsou přesvědčeni, že muž jednal sám.

🔴📷🇩🇪 #Allemagne: To #Rosenheimerplatz knife attack in the center of #Munich.

Several injured, helicopter flying over the area #munich pic.twitter.com/paWNAnayns