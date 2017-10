Divoká prasata řádila v německé bance i optice, čtyři zranění

Čtyři lidi zranila v pátek divoká prasata, která se dostala do centra města Heide na severu Německa. Jeden z kanců dokonce vnikl do místní banky a do obchodu s brýlemi, informovala agentura DPA. Jedno zvíře ve městě zastřelil místní myslivec, druhé uteklo.