Uzavření rusko-ukrajinské hranice by mohlo vést k masakru jako ve Srebrenici, varoval Putin

Uzavření hranic mezi Ruskem a separatistickými regiony na východě Ukrajiny by mohlo vést k masakru podobnému krveprolití v bosenské Srebrenici z roku 1995. Ve čtvrtek to na konferenci Valdajský klub v Soči prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Komentoval i vyhrocenou situaci kolem KLDR, tuto totalitní zemi není podle něj radno „tlačit do rohu”.