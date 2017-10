„Čekali jsme na zelenou, když jsme uslyšeli něco jak výstřel a pak vjelo na chodník auto. Utíkali jsme. Moje kamarádka skočila na zem a poranila si ruce,“ řekl BBC jeden ze svědků.

Londýnští záchranáři uvedli, že v nemocnici ošetřili jedenáct lidí. Stav devíti z nich vyžadoval hospitalizaci. Většina z ošetřených utrpěla zranění nohou nebo hlavy.

„Bylo zraněno několik chodců, strážníci jsou na místě a byla přivolána záchranná služba. Na místě byl zadržen jeden muž,“ cituje televize Sky News z prohlášení policie. Vyšetřovatelé žádají svědky incidentu, aby se na ni obrátili.

Vyšetřování okolností nehody

🇬🇧| The outrage in the vicinity of the Museum of Natural History leaves several injured. The driver stopped by the witnesses. #London pic.twitter.com/9S5Ygs0NQp