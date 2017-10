K výzkumu použili kryogenní elektronovou mikroskopii, která jim umožnila získat záběry biomolekul ve vysokém rozlišení. Jsou na nich dokonce patrné atomy.

Henderson byl první, kdo použil elektronový mikroskop při pohledu na struktury molekul.

Dubochet objevil, jak získávat vzorky molekul ve vodním roztoku a zmrazit je.

