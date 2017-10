S existencí gravitačních vln počítal v obecné teorii relativity Albert Einstein. Dlouho se je však nedařilo detekovat. To se podvedlo až loni pomocí speciálního zařízení LIGO (Laserový interferometr gravitačních vln), který zachytil gravitační vlny při kolizi dvou černých děr.

Gravitační vlny byly detekovány 14. září 2015 ve 4.51 oběma sesterskými zařízeními LIGO, nejprve v louisianském Livingstonu a o sedm milisekund později ve washingtonském Hanfordu. Vznikly při spojení dvou černých děr do jediné. Ke kolizi černých děr došlo ve vzdálenosti 1,3 miliardy světelných let. Černé díry měly hmotnosti 29krát a 36krát větší než Slunce. [celá zpráva]

Weiss zmínil, k čemu se ještě dá zařízení použít: „Ve vesmíru se děje hodně věcí.” Podotkl, že nejde jen o černé díry: „Jsou tu neutronové hvězdy, což jsou hvězdy, které se ještě neproměnily v černé díry.“ Podle něj by se s pomocí gravitačních vln mohly zkoumat i supernovy: „To nám otevírá nové obzory.“

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physics is awarded to Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne @LIGO. pic.twitter.com/za1GNsAfnE