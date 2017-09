Mayová zasáhne do jednání o brexitu. Chystá apel na špičky EU

Velká Británie bez úspěchu naléhá na EU, aby s ní začala vyjednávat také o obchodních vztazích po jejím odchodu z Unie. Evropští vyjednavači to odmítají; nejdříve chtějí vyřešit “rozvod“ a teprve pak řešit, co bude dál. Vyjednávání váznou, a proto se do nich chystá zasáhnout samotná britská premiérka Theresa Mayová.