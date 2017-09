Žena byla zadržena, když odpoledne pronikla do přípravné školy Thomas's Battersea v západním Londýně. Scotland Yard oznámil, že po zatčení spolupracuje se školou na prověření zajištění bezpečnosti.

Mluvčí londýnské policie uvedl, že policisté zakročili hned poté, co věc vyšla najevo. Žena je nyní v policejní vazbě.

"Policie je součástí ochranných bezpečnostních opatření zaměřených na prince a my budeme nadále úzce spolupracovat se školou, která je odpovědná za bezpečnost budovy ve svém areálu," ujistila policie.

Školné půl miliónu



Čtyřletý George začal do školy chodit 7. září, kdy ho tam přivedl jeho otec princ William. Školné činí přibližně 18 tisíc liber (přes 520 tisíc korun) ročně. Na školu chodí 560 chlapců a dívek ve věku od čtyř do třinácti let, každá třída čítá zhruba 20 dětí.

Princ George ve středu ve škole byl, ale podle BBC je pokládáno za nepravděpodobné, že se ve škole nacházel i v době vloupání. Kensingtonský palác uvedl, že o záležitosti ví, ale bezpečnostní opatření nebude komentovat.