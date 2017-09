Odpoledne dostali záchranáři prostřednictvím tísňové linky žádost o pomoc pro českého horolezce. Při lezení v jihovýchodní stěně Ošarpanců si pádem způsobil zranění horní končetiny a hlavy spojené s krátkodobým bezvědomím.

„Horští záchranáři se přesunuli na místo pomocí vrtulníku, horolezce vyprostili ze stěny a transportovali ho na heliport ve Starém Smokovci, kde si pacienta převzali lékaři,“ uvedl web HZS.

V průběhu záchranné akce byl ohlášen další pád českého horolezce na lezecké cestě Široké věže. „Horolezci se při slaňování uvolnila skoba a po téměř 60metrovém pádu zůstal viset na laně na skále. Při pádu si způsobil vážný úraz hlavy,“ konstatovali horští záchranáři.

Vrtulník slovenské záchranné služby

FOTO: HZS SR

Vrtulník dopravil lékaře do Malé Studené doliny pod Šikmou věž a záchranáře spustil ke zraněnému. „Pacient byl po vyproštění transportován v podvěsu do doliny k lékaři. Zde byl ošetřen, zafixován a přeložen na palubu vrtulníku, který ho transportoval do popradské nemocnice,“ píše web horské záchranné služby.

Vrtulník se záchranáři se poté opět vrátil k Široké věži, protože pomoc potřebovala i česká horolezkyně, která po pádu spolulezce uvízla ve stěně. „Horský záchranář ji pomohl se slaněním. Protože nebyla zraněna, pokračovala do doliny pěšky,“ dodal web HZS.