Už ve středu si v zahradách Kensingtonského paláce připomněli výročí úmrtí své matky princové William a Harry i Williamova manželka Kate. Čtvrtek stráví podle britského tisku v soukromí.

Princové Harry a William se svou chotí Kate v zahradách Kensingtonského paláce, kde si už ve středu připomněli dvacáté výročí úmrtí své matky, princezny Diany.

FOTO: Hannah Mckay, Reuters

Po celé Británii se ale bude konat řada veřejných vzpomínkových akcí, mimo jiné v londýnské nemocnici Mildmay Mission Hospital, v níž Diana často navštěvovala lidi, kteří onemocněli AIDS.

Fanoušek princezny Diany před Kensingtonským palácem

FOTO: Frank Augstein, ČTK/AP

Dianu si lidé ve čtvrtek připomněli také v Paříži nedaleko tunelu pod Place de l'Alma, místa tragické nehody. Také sem přinášeli květiny, fotografie a vzkazy. S velkou kyticí dorazila také starostka francouzské metropole Anne Hidalgová.

Památku princezny Diany uctili lidé i v Paříži

FOTO: Thibault Camus, ČTK/AP

„Byla moderní matkou se silnou osobností a velkým srdcem. Byla také módní ikonou. Opravdu jsem ji velmi milovala,“ řekla agentuře AP Yvette Demiliová, která se přišla památce zesnulé princezny poklonit v Paříži.

Květinová srdce a fotografie princezny Diany nad tunelem Pont de l'Alma v Paříži, kde Diana před dvaceti lety zemřela.

FOTO: Thibault Camus, ČTK/AP

„Je to, jako by to bylo včera. Stále je v našich srdcích,“ řekla Britka Linda Grantová.

Lidé si před Kensingtonským palácem připomínají dvacáté výročí úmrtí Diany, princezny z Walesu.

FOTO: Frank Augstein, ČTK/AP

Princezna Diana zahynula spolu se svým přítelem Dodim Al-Fayedem při dopravní nehodě ve francouzském hlavním městě v srpnu 1997. V okamžiku neštěstí se řidič jejich vozu snažil uniknout bulvárním fotografům. V rychlosti vyšší než 120 kilometrů za hodinu narazil do jednoho z pilířů mostu.

Pařížský tunel pod náměstím Place de l'Alma, kde Diana před dvaceti zemřela při autonehodě.

FOTO: Thibault Camus, ČTK/AP

Vyšetřování odhalilo, že řidič Henri Paul měl v krvi alkohol, trojí laboratorní zkouška ukázala 1,8 promile, tedy třikrát více, než byla povolená norma. V jeho krvi se nalezly i stopy léků proti depresi.

Jméno princezny z Walesu vytvořené z květin před Kensigntonským palácem

FOTO: Frank Augstein, ČTK/AP