„Dabovat z češtiny do slovenštiny není vůbec lehké. Lákalo mě to přejít do češtiny, protože je nám tento jazyk prostě blízký,“ řekl novinářům slovenský herec Jozef Benedik, který daboval Spejbla. Rovněž Peter Krajčovič, který namluvil Hurvínka, přiznal, že ho to při dabingu svádělo k česko-slovenským výrazům.

Lenku Debnárovou, která namluvila Máničku, tento úkol moc těšil, protože jak konstatovala, na Spejblovi a Hurvínkovi vyrůstala.

Premiéra Spejbla a Hurvínka ve slovenštině

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Producent a režisér filmu Martin Kotík připustil, že přesah češtiny na Slovensko je mnohem větší než přesah slovenštiny do Česka. „Jezdí k nám kamarádi ze Slovenska, kteří mají malé děti. Ty rozumí mým dětem mnohem lépe než moje děti jim. Dabing v případě Spejbla a Hurvínka nám připadá trochu absurdní, ale není to nic, co by film poškozovalo,“ dodal režisér.

Video

Hurvínek a kouzelné muzeum - ukázka z filmu. Zdroj: CinemArt

Dabing vyžaduje jazykový zákon



Mladý divák Miško po premiéře Novinkám řekl, že se mu film líbil. „Nevadilo by mi, ani kdyby postavičky mluvily česky, ale takhle ve slovenštině to bylo lepší,“ dodal. Ve slovenštině se na Slovensku promítal rovněž film Anděl Páně. Na Slovensku totiž platí jazykový zákon, podle něhož musí být všechny filmy určené dětem do 12 let dabované do slovenštiny.

V minulosti způsobilo Slovenské televizi problémy odvysílání večerníčku se Spejblem a Hurvínkem v češtině. V roce 2014 za to od licenční rady dostala pokutu.