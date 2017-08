Média uvedla, že dívka byla dána do dvou ortodoxních muslimských rodin, kde v jedné nosila pěstounka nikáb a ve druhé burku. Přitom se předpokládá, že úřady berou v úvahu vyznání dítěte, rasový původ či kulturní prostředí, v němž vyrůstalo.

List s odkazem na důvěrnou zprávu o proběhlé kontrole tvrdí, že člověk, který na sociální služby dohlíží, popsal, že dívka plakala a úředníky prosila, aby ji zpět k pěstounům neposílali. Jako důvod mimo jiné uvedla, že pečovatelé nemluví anglicky. Odbor malé křesťance přesto nevyhověl.

Podle zprávy dívka navíc vypověděla, že jí pěstouni vzali křížek, který nosila na krku, a kvůli přítomnosti slaniny jí neodvolili jíst její oblíbené špagety carbonara, které jí dělala její matka. Pěstouni ji navíc naváděli, aby své matce řekla, že „Velikonoce a Vánoce jsou hloupé“ a že Evropanky jsou „stupidní alkoholičky“, stojí v dokumentu.

Dívku úřady umístily do péče pěstounů navzdory přání její matky už dvakrát. Proč tak učinily, média neuvádějí. The Daily Telegraph pouze poznamenal, že to odbor radnice londýnské čtvrti odmítl sdělit. U případů týkajících se dětí to ovšem není pro jejich citlivost nic neobvyklého.

Prožívá trauma, říká kamarádka. Úřady mlčí



Mluvčí ministerstva školství podle Timesů konkrétní případ komentovat odmítl. Zdůraznil však, že prostředí, z něhož dítě pochází, je při zvažování jeho umístění do pěstounské rodiny důležité. Podobně pro Daily Telegraph reagovala i radnice v Tower Hamlets: „Náš pěstounský odbor poskytuje milující a stabilní domov stovkám dětí ročně. Bere při tom v úvahu i jejich původ či kulturní identitu.“

Jejich vyjádření však jde přímo proti tvrzení supervizora, citovaného z kontrolní zprávy, který dívku popsal podle Timesů jako „utrápenou”. Rovněž kamarádka dívčiny matky uvedla, že pro tak malé dítě není situace vůbec snadná. „Potřebuje být obklopena prostředím, kde se bude cítit v bezpečí a milovaná. Místo toho ji zavlekli do prostředí, kde je jí vše cizí. Pro malé dítě je to děsivé,” řekla listu.

Přítelkyně rodiny doplnila, že „je to bílá pětiletá holka, narodila se v této zemi, její mateřštinou je angličtina, má ráda fotbal, má britský pas a byla pokřtěna”. „Utrpěla veliké trauma, protože ji násilně oddělili od rodiny,” uvedla matčina známá. Daily Telegraph navíc poznamenal, že zatímco je běžné, že se děti pro nedostatek pěstounů u minoritních etnik dávají do britských rodin, opak je vzácností.

Bulvární list Express připomněl, že už v dubnu byla radnice v Tower Hamlets za poskytování pěstounské péče kritizována. Její kritici kvůli nynějšímu případu volají po zahájení vyšetřování. Podobné se přitom už vedlo, ale v předčasných volbách přišel předseda výboru pro sociální péči Neil Carmichael o své poslanecké křeslo.