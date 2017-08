„Ty bastardi z Rimini by si zasloužili trest smrti, ačkoliv v tomto konkrétním případě bych také obnovil mučení,“ napsal Jaki na Twitteru.

Za #rimini dla tych bydlaków powinna być kara śmierci. Choć dla tego konkretnego przypadku przywrócił bym również tortury. — Patryk Jaki (@PatrykJaki) August 27, 2017

Pár šestadvacetiletých polských turistů napadli čtyři muži v noci na sobotu okolo čtvrté hodiny, když si dvojice užívala soukromí na odlehlé části pláže. [celá zpráva] Muže čtveřice zmlátila, ženu navíc několikrát znásilnili. Oba pak okradli. Muž se navíc na znásilnění své dívky musel dívat. [celá zpráva]

Video

Na italské pláži napadli turisty

Stopy vedou k pašerákům



Policii už se podařilo shromáždit několik vodítek, které by mohly vyšetřovatele přivést násilníkům na stopu. Kromě toho, že jsou pachatelé pravděpodobně z oblasti severní Afriky, konkrétně Maghrebu, se podařilo zjistit také to, že to jsou muži mladší třiceti let.

Policie navíc zajistila otisky prstů, které s největší pravděpodobností patří pachatelům, a má k dispozici také kamerový záznam z pláže. Jelikož ale byla na místě útoku tma, snímky nejsou příliš průkazné.

Podle zdrojů agentury ANSA vedou stopy do prostředí pašeráků ilegálních migrantů. Agentura však upozorňuje, že jsou to nepotvrzené informace. Napadený pár zůstává v nemocnici, jeho stav ale není vážný a brzy by mohl být přepraven do vlasti.