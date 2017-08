„Snažila se zjistit, co ti hoši chtějí. Mluvili lámanou angličtinou. Když mi to došlo, bylo už pozdě. Chtěl jsem pro ni něco udělat. Udeřil jsem (jednoho z nich pozn. red.) flaškou. Ale oni byli čtyři a mlátili mě, dokud jsem neztratil vědomí. Byli jako divá zvěř,“ vzpomíná si 26letý přítel znásilněné, jehož jméno italský web neuvedl.

Než ztratil vědomí, musel se mladý Polák dívat na to, jak útočníci mlátí a znásilňují jeho partnerku. Pak ztratili vědomí oba. Pomoc přivolali až kolemjdoucí, kteří je našli na pláži v tratolišti krve. [celá zpráva]

Brutální a bestiální útok



Policie incident označila za „brutální a bestiální útok“ a po čtveřici pachatelů intenzivně pátrá. Podle výpovědi dvojice byli pachatelé tmavé pleti (dva mírně snědí a dva tmavší), nešlo však o černochy. Policie se proto domnívá, že pocházeli z oblasti Maghrebu.

Místo činu

FOTO: Profimedia.cz

Maghreb je oblast na západě severní Afriky, v níž leží Maroko, Západní Sahara, Alžírsko a Mauritánie. V odlehlých oblastech jsou velmi aktivní radikálové a působí tam místní odnož Al-Káidy. Obývána je především Araby a Berbery.

Hlavně se vrátit domů



K útoku došlo na odlehlém místě pláže Rimini, kam se dvojice uchýlila, aby si užila v soukromí poslední hodiny dovolené v Itálii, stranou od kamarádů, s nimiž se do Itálie vypravila.

Nyní si Poláci nepřejí nic jiného než se vrátit domů. „Chceme se vrátit do Polska, aby tahle noční můra skončila co nejdřív. I když bude na to, co se stalo, těžké zapomenout,” řekl Polák.

Italští policisté pořizují na místě činu snímky.

FOTO: Profimedia.cz

Také znásilněná dívka se chce hlavně vrátit do vlasti. „Jsem připravena provést identifikaci. Chci se ale vrátit domů co nejdřív to bude možné. Spíš autem než letadlem plným lidí,” řekla Polka místním médiím.

Znásilnili údajně i prostitutku

Podle italské agentury ANSA měla skupina mužů poté v tomtéž letovisku znásilnit také transsexuální prostitutku.

Na stejné pláži byla už loni podle svých slov znásilněna 17letá Britka poté, co jí o dva roky starší mladík nabídl, že by tam mohli pozorovat padající hvězdy. Policie muže zatkla. Podle médií to byl mladík ze Švýcarska bosenského původu.