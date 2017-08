Rozhodnutí o vystoupení země z Evropské unie zřejmě sehrálo hlavní roli, upozornil britský úřad. Podle něj obzvláště znatelně vzrostly počty občanů z osmi zemí, které se k EU připojily po roce 2008, tedy i Čechů, kteří z Británie odešli. Britští statistici ve své zprávě, do níž jsou například zahrnuti i studenti na výměnných pobytech, konstatovali, že počet těchto lidí vzrostl o 17 000.

Podle statistik ovšem loni v Británii žilo odhadem 52 000 Čechů, což bylo o 11 000 více než v předchozím roce.

„Tyto výsledky naznačují, že výsledek referenda o EU mohl ovlivnit rozhodnutí lidí o tom, zda se přestěhovat do Spojeného království, či se z něj vystěhovat,” uvedl ke zprávě mluvčí úřadu. Dodal, že zatím je ale „příliš brzy na to, říct, zda je to ukazatel dlouhodobého trendu“.

Britská vláda slíbila veřejnosti, která těsnou většinou hlasů v loňském referendu rozhodla o brexitu, že sníží čistou migraci o 100 000 lidí. Premiérka Theresa Mayová nedávno znovu ujistila, že volný pohyb osob z EU po brexitu v březnu 2019 skončí.