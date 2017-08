Třicetiletá novinářka na volné noze Kim Wallová, o níž většina médií píše jako o Švédce, ale která podle zprávy serveru BBC žila v New Yorku a psala pro listy The New York Times a The Guardian i magazín Vice, byla s Madsenem ve čtvrtek sama. Chystala o ponorce reportáž.

„Ve čtvrtek byli jediní dva na palubě,“ potvrdil agentuře AP mluvčí námořnictva Anders Damgaard.

Když se Wallová do pátečního rána neukázala, její partner zalarmoval policii. Plavba měla být krátká a obviněný Madsen tvrdí, že reportérku ve čtvrtek pozdě večer bezpečně vysadil na břehu a on sám se pak s plavidlem vydal jinam.

O pár hodin později se ponorka potopila a 46letý Madsen pak v dánské televizi vysvětloval, jak se to stalo a jak se zachránil.

Nehodu podle něj způsobil „menší problém s balastní nádrží”, která slouží k vyrovnání náklonu plavidel a zvýšení jejich stability. Madsena odvezla na břeh jedna soukromá loď těsně předtím, než se ponorka v pátek ráno potopila.

„Trvalo to asi 30 vteřin, než se Nautilus potopil. Jsem v pořádku, ale smutný, že se Nautilus potopil,“ řekl Madsen televizi TV2 krátce před svým zatčením.

