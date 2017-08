Aylingová, která se v neděli vrátila do Londýna, řekla, že ji Lukasz Pawel Herba nejprve držel připoutanou k nábytku. Druhý den jí ale pouta sundal a ona od té chvíle spala vedle něj na posteli. Ujistila však, že ji únosce sexuálně nezneužil. „Ujišťoval mě, že dříve nebo později mě pustí, takže nemám důvod utíkat,“ uvedla Aylingová.

Herba ji do Itálie vylákal nabídkou na focení. Namísto toho ji ovšem omámil, naložil do kufru auta a odvezl do vesnice u Turína, kde ji týden držel. Nakonec ji 17. července sám přivedl na britský konzulát v Miláně.

„Znala ho. Poznala ho v dubnu během focení v Paříži. On pak zavolal její agentuře a zamluvil si focení v Miláně. Žádal konkrétně ji. Vypadal seriózně, poslal ukázky své práce a zaplatil předem,“ citoval server listu Daily Mail anonymní zdroj blízký Aylingové.

Herba po agentovi dvacetileté modelky a matky jednoho dítěte požadoval výkupné, jinak hrozil, že ji prodá jako sexuální otrokyni. Podle všeho nebylo žádné výkupné vyplaceno.

Nabízel i článek do novin



Paolo Storati z italské prokuratury popsal únosce Herbu jako „mýtomaniaka“ a fantastu, který patologicky přehání, vymýšlí si a lže. Polák se podle listu Daily Telegraph druhý den po únosu rovněž pokusil prodat článek i s fotografiemi zadržované Aylingové britskému bulvárnímu deníku Daily Mirror. Tvrdil v něm, že modelku unesla ruská mafie. Italské policii měl později přiznat, že článkem chtěl připoutat pozornost.

Aylingová tvrdí, že o Herbově pokusu zkontaktovat novináře nic neví. Podle italských médií však mnoho detailů v její výpovědi nesedí. „Vyšetřovatelé nezpochybňují to, že byl únos skutečný nebo že ji omámili (anestetikem) ketaminem, je ale pravda, že mnoho podrobností nesedí,“ napsal deník La Repubblica.

Policie nadále pátrá po zbylých mužích, kteří se podle Aylingové na únosu podíleli. Znají totožnost dvou podezřelých, ale stále zjišťují identitu tří dalších.