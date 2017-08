„Vévoda z Edinburghu, nejdéle sloužící choť panovníka v britských dějinách, zemřel ve věku XX let, oznámil Buckinghamský palác,” oznámil Telegraph světu a okamžitě se stal terčem posměchu na sociálních sítích.

„No, alespoň si bude princ Filip ještě za svého života moct přečíst, jak bude Telegraph referovat o jeho smrti,” podotkl jeden z uživatelů Twitteru.

Looks as though the Telegraph broke the embargo on the big Prince Philip news. pic.twitter.com/DnZM7aeeZD — Jim Waterson (@jimwaterson) August 2, 2017

Další z uživatelů se podivuje nad tím, že publikaci nezabránilo ani varování v titulku „Zadržte, zadržte, zadržte”.

Well at least Prince Philip can read how @TelegraphNews will report his death while he's still alive.#Telegraph @Telegraph uh oh pic.twitter.com/rnx4GZDDvU — Tristan Cork BPost (@TristanCorkPost) August 2, 2017

Telegraph napsal i to, co se bude dít po Filipově smrti. „Buckinghamský palác zatím nezveřejnil oficiální podrobnosti o pohřbu, ale očekává se, že tělo vévody bude převezeno do Královské kaple Paláce sv. Jakuba v Londýně, kde pravděpodobně bude spočívat do dne pohřbu. Odtud bude převezeno po silnici na hrad Windsor,” napsal deník.

V omylem zveřejněném textu také před jeho stornováním stálo, že na pohřeb by mělo být pozváno na 800 truchlících, včetně příslušníků vojenských jednotek, charitativních organizací, jichž byl princ Filip patronem, a také lidí spjatých s udělováním Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.