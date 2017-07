„Nezbývá mi než říci, že to byla chyba, velmi vážná chyba, ale tím to končí. Teď musíme myslet na to, jak z toho ven, jak z toho udělat jen incident, na který se brzy zapomene a my půjdeme vpřed,” komentoval postoj prezidenta země Kaczyński v rozhovoru s polskou televizí.

Třípětinovou většinu, kterou bude PiS potřebovat k přehlasování prezidentského veta, podle něj strana získá. V Senátu má ale jen 61 křesel ze sta a v Sejmu 235 křesel ze 460.

Duda, který vzešel z řad PiS a dosud se nijak neprotivil mnohdy kontroverzním návrhům schváleným parlamentem, v pondělí oznámil, že bude vetovat dva ze tří zákonů o soudech, které kritizovala domácí opozice i Evropská komise a kvůli nimž se v zemi konaly masové demonstrace. Duda nepodlehl ani tvrdému tlaku mateřské strany.

Prezident hodlá předložit vlastní verze zákonů o nejvyšším soudu a soudcovské radě, které PiS zamýšlí podřídit ministru spravedlnosti a parlamentu. To je terčem ostré kritiky, neboť se tím moc soudní dostává pod vliv moci výkonné a zákonodárné, což je v rozporu s principy dělby moci v klasickém schématu moderní demokracie.

PiS podle svého předsedy hodlá počkat na Dudovy návrhy, avšak nepřijme žádnou "částečnou reformu", neboť polské soudnictví potřebuje "radikální reformu", k níž bez ohledu na veto dojde.

Kaczyński také zaútočil na Evropskou komisi, že vyvíjí na Polsko "psychologický nátlak" "Musíme se tvrdě hájit a jednoduše se nebát. Dovolávat se evropského práva, neboť to je na naší straně," řekl předseda PiS.