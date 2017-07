Merkelová míří ke čtvrtému vítězství v parlamentních volbách, tvrdí průzkum

Pokud by se nyní v Německu konaly parlamentní volby, vyhrála by je s přehledem konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, napsal ve středu server týdeníku Stern. Opírá se o nejnovější průzkum. CDU/CSU by dalo hlas 40 procent Němců, zatímco SPD jen 22.