Soupeř Merkelové požaduje méně peněz pro státy odmítající uprchlíky

Státy odmítající přijmout solidárně uprchlíky by měly do budoucna počítat s menší finanční podporou ze strany Evropské unie. V rámci představení volebního programu to v sobotu uvedl sociálnědemokratický kandidát na německého kancléře Martin Schulz.